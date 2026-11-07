Нова Зеландія перемогла Шотландію 43:21 у регбійному матчі — Channel NewsAsia

Збірна Нової Зеландії з регбі перемогла Шотландію з рахунком 43:21 у матчі Nations Championship, який відбувся 7 листопада на стадіоні «Мюррейфілд» в Единбурзі, Шотландія. Перемога дозволила новозеландцям зберегти безпрограшний баланс в очних зустрічах із шотландцями.

Десять спроб у матчі

Загалом команди занесли десять спроб. На перебіг зустрічі вплинули помилки та жовті картки, а збірна Шотландії, за оцінкою джерела, виглядала недостатньо зіграною. Новозеландська команда особливо сильно провела другий тайм і впевнено завершила матч.

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Хеттрик Ешмана

У складі Нової Зеландії Боден Барретт заніс дві спроби та довів свій доробок у тест-матчах до 50. Ще по одній спробі занесли Воллес Сітіті, Ітан де Гроот, Пітер Лакаї, Джош Мурбі та Асафо Аумуа. Деміан Маккензі реалізував чотири спроби.

Усі три спроби збірної Шотландії в першому таймі заніс хукер Юен Ешман, оформивши хеттрик. Фінн Расселл реалізував кожну з них. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, матч відбувся в межах Nations Championship.

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