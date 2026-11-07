Нова Зеландія перемогла Тонга 34:10 і вийшла у фінал ЧС — The Guardian

Збірна Нової Зеландії обіграла Тонга з рахунком 34:10 у Ньюкаслі в півфіналі Кубка світу з регбілігу й здобула путівку до вирішального матчу турніру. У фіналі новозеландці зустрінуться з переможцем другого півфіналу між Австралією та Самоа, повідомляє The Guardian.

Перевага після перерви

Нова Зеландія відкрила рахунок уже на п'ятій хвилині: Калін Понга, який повернувся до складу через 23 дні після перелому передпліччя в стартовому матчі турніру, допоміг відзначитися Брітону Нікорі. Однак Тонга відповіла двома спробами Джоджо Фіфіти: він завершив прорив з великої дистанції, а згодом заніс м'яч поблизу залікової зони.

Перед перервою новозеландці повернули собі лідерство. Після удару Понги Дейн Гагай приземлив м'яч у заліковій зоні, а Джамейн Ісаако реалізував спробу — 12:10. За даними видання, у другому таймі за умов сильного вітру та дощу ключовою стала гра ногами Понги й Джерома Г'юза.

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Шість спроб новозеландців

Після перерви Нова Зеландія набрала 22 очки без відповіді суперника. Кейсі Маклін заніс третю спробу своєї команди — вона стала для нього 18-ю у восьми тест-матчах. Пізніше Г'юз скористався помилкою гравців Тонга після удару новозеландців, а Ксав'є Віллісон і Чарнзе Ніколл-Клокстедт довели рахунок до 34:10.

Збірна Нової Зеландії вперше з 2013 року зіграє у фіналі Кубка світу з регбілігу. Команда має шанс завоювати титул уперше з 2008 року.

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