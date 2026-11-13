Нова Зеландія розгромила Індію на 244 рани — Channel NewsAsia

У Маунт-Маунгануї, Нова Зеландія, збірна господарів розгромила Індію на 244 рани в четвертому матчі одноденної серії. Індійська команда, переслідуючи ціль у 334 рани, вибула за 89.

Як повідомляє Channel NewsAsia, боулер Нової Зеландії Метт Генрі в першому овері взяв вікети Рохіта Шарми, Вірата Колі та Шреяса Айєра, після чого Індія мала рахунок 0 за 3 вікети. Загалом Генрі взяв шість вікетів, а результат у 89 ранів став шостим найнижчим командним показником Індії в ODI.

Століття Вілла Янга

Відкривальний бетер Нової Зеландії Вілл Янг набрав 125 ранів зі 108 м’ячів. Це його найкращий результат в ODI та п’яте століття в цьому форматі. У двох перших матчах серії Янг набрав 9 і 6 ранів.

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У другому овері новозеландської подачі Рохіт Шарма та Ішан Кішан не зловили м’яч після двох поспіль ударів Янга. Янга також підтримали Тім Сайферт, який набрав 58 ранів, і Фінн Аллен із 41 раном. У складі Індії по два вікети взяли Аксар Пател, Гурнур Брар та Аукіб Набі.

Ситуація в серії

Після чотирьох матчів Індія веде в серії з п’яти ігор із рахунком 2:1. Третій матч не завершили через дощ. Нова Зеландія вже не може виграти серію, однак у разі перемоги в останній грі на тому самому майданчику зможе уникнути поразки в ній.

Індія грала без капітана Шубмана Гілла та бетера К. Л. Рахула. Обидва також пропустять заключний ODI, оскільки готуються до двоматчевої тестової серії проти Нової Зеландії, яка має розпочатися в середу.

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