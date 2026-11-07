Нова Зеландія вийшла до сьомого поспіль фіналу Кубка світу — ABC News Australia

Жіноча збірна Нової Зеландії з регбі-ліг перемогла команду Фету Самоа з рахунком 32:0 у півфіналі Кубка світу та забезпечила собі участь у сьомому поспіль фіналі турніру. Про результат повідомляє ABC News.

Три спроби Ваакі

У складі новозеландської команди три спроби занесла Стейсі Ваака. Її результативна гра допомогла Kiwi Ferns здобути перемогу в півфіналі без пропущених очок.

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До нинішнього розіграшу збірна Нової Зеландії грала у вирішальному матчі кожного з шести попередніх жіночих Кубків світу з регбі-ліг. Тепер команда продовжила цю серію, вийшовши до сьомого фіналу поспіль.

Суперник у фіналі

У фіналі збірна Нової Зеландії зіграє з Австралією або Фіджі. Ці команди мають провести другий півфінал у Сіднеї в неділю.

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