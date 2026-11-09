Novaya Gazeta припиняє роботу після визнання іноагентом — Channel NewsAsia

У Москві, Російській Федерації — державі-агресорі, незалежна газета Novaya Gazeta завершує роботу та готується залишити офіс у центрі міста після останньої редакційної наради. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Причини закриття

Наприкінці жовтня видання заявило, що змушене закритися після внесення до реєстру «іноземних агентів». Банки також припинили обробляти пожертви читачів, від яких залежало фінансове виживання редакції.

У Novaya Gazeta заявили про кампанію державного тиску, яка унеможливила подальшу журналістську роботу. В офісах редакції та вдома у її редактора провели обшуки, а один зі старших журналістів перебуває під домашнім арештом і очікує суду.

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Заяви редакції та Кремля

Колишній головний редактор Дмитро Муратов минулого місяця сказав у Лондоні, що найстрашніше для керівників редакцій — нездатність захистити журналістів. Муратов, який у 2021 році розділив Нобелівську премію миру, присвятив нагороду шістьом загиблим колегам, серед яких була журналістка-розслідувачка Анна Політковська.

Речник Кремля держави-агресора Дмитро Пєсков назвав закриття видання частиною «стандартного ротаційного процесу», за якого одні медіа припиняють діяльність, а на їхньому місці з'являються нові. Водночас Novaya Gazeta у матеріалі на своєму сайті описала пакування речей і виїзд із приміщення редакції. Журналістка Ірина Воробйова заявила, що дух видання продовжить існувати в усіх, хто був його частиною.

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