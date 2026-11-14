Нові датчики в Шотландії зафіксували 76 тисяч скидів стічних вод — BBC News World

У Шотландії, Великій Британії, після встановлення нового обладнання для моніторингу зафіксували понад 76 тисяч скидів із каналізаційних переливів, які раніше не потрапляли до статистики. Про це свідчить аналіз BBC News.

У 2024 році Scottish Water встановила 1 009 датчиків, збільшивши кількість переливів, обладнаних моніторами, з 273 до 1 275. Частка мережі, охоплена моніторингом, зросла з 6% до 30%.

Загалом торік зафіксували понад 100 тисяч скидів сумарною тривалістю майже 277 тисяч годин — у середньому близько 274 випадків на день. Порівнювати ці показники з попереднім роком складно, оскільки тоді моніторинг охоплював меншу частину мережі й було зафіксовано 24 тисячі скидів.

Показники для річки Клайд

Річка Клайд у Глазго отримала майже 6 150 скидів, або близько 17 на день. Якщо врахувати також естуарій Клайду, затоку Ферт-оф-Клайд та інші притоки, пов’язані з водною системою річки, показник сягнув майже 14 200 випадків — у середньому 39 щодня.

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Найдовша сумарна тривалість скидів була в естуарії Клайду — понад 25 тисяч годин. Для самої річки Клайд вона перевищила 15 тисяч годин. Найбільше окремих випадків — майже 3 500 — зафіксували у струмку Barcloy Mill Burn у регіоні Дамфріс і Галловей, де моніторинг запровадили нещодавно.

Позиція Scottish Water

Каналізаційні переливи автоматично відводять надлишок води до природних водойм під час сильних опадів, щоб уникнути перевантаження системи та підтоплень будинків, підприємств і вулиць. Водночас такі об’єкти мають дозволи на скидання неочищених або частково очищених стоків.

Директор Scottish Water з водовідведення Саймон Парсонс заявив, що переважна частина скидів не шкодить довкіллю, оскільки здебільшого йдеться про дощову воду. За даними компанії, на 99% скидів припадали дощова та поверхнева вода, стік із доріг, побутові «сірі» води без людських відходів, ґрунтові води та промислові стоки.

Scottish Water повідомила, що нині моніторинг охоплює близько 50% мережі, а повного охоплення планують досягти протягом наступних п’яти-шести років. Порівнювати шотландські дані з показниками інших частин Великої Британії складно через різні підходи до обліку: в Англії моніторингом охоплено 100% мережі.

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