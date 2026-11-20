Новий фільм франшизи «Голодні ігри: Схід сонця на Жнивах» зібрав 21 млн доларів у четвер на передпоказах, а також на ранніх сеансах у середу. Про це повідомляє Variety. Це шоста стрічка серії Lionsgate.

Прогнози на дебютний вікенд

Variety пише, що фільм може зібрати за перший вікенд понад 100 млн доларів. Водночас студія прогнозує обережніший старт — 85 млн доларів. Деякі оцінки передбачають дебют на рівні 125 млн доларів, пов’язуючи можливий результат із популярністю франшизи та поверненням персонажів, знайомих глядачам.

Якщо стартові збори перевищать 100 млн доларів, картина стане п’ятим релізом року, який подолає цю позначку. До таких фільмів уже належать «Людина-павук: Новий день» із 360 млн доларів, «Історія іграшок 5» зі 159 млн, «Фільм про Супер Маріо Галактику» зі 131 млн і «Одіссея» зі 123 млн доларів.

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Порівняння з попередніми частинами

Попередній приквел серії — «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» — вийшов 2023 року. Він зібрав 5,75 млн доларів на передпоказах, стартував із 44 млн доларів і завершив прокат із 363 млн доларів світових зборів за бюджету 100 млн доларів.

Бюджет «Сходу сонця на Жнивах» становить 150 млн доларів. Перші «Голодні ігри» у 2012 році стартували зі 152 млн доларів, а найвищий дебют у серії мав фільм «У вогні» 2013 року — 158 млн доларів. Його світові збори становили 865 млн доларів.

Сюжет і акторський склад

Стрічка розповідає про молодого Геймітча Абернаті, якого раніше грав Вуді Гаррельсон, а в новій частині втілив Джозеф Зада. Герой стає трибутом 50-х Голодних ігор, де кількість дітей, які мають битися до смерті, подвоюється. У фільмі також знялися Маккенна Грейс, Рейф Файнс, Кіран Калкін, Гленн Клоуз, Ель Феннінг і Джессі Племонс.

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