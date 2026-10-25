Нові кришки на мосту в Гкеберха стримують крадіжки кабелів — Daily Maverick

У місті Гкеберха, ПАР, посилені кришки на сервісних панелях ліхтарів мосту William Moffatt Expressway наразі допомагають стримувати крадіжки електричних кабелів. Як повідомляє Daily Maverick, муніципальні техніки місяцями замінювали викрадені кабелі, однак крадіжки повторювалися, попри нічні патрулі приватної охорони.

Член міської ради округу №6 Герт Енгельбрехт заявив, що попередні заходи — бетонування ділянок біля опор, зварювання кришок і встановлення металевих смуг — не давали тривалого результату. Нові товсті кришки виготовила Steel Tube Bargain Centre, а встановила Yonke Installation. За словами Енгельбрехта, їх оплатив кандидат у мери від DA Ретіф Одендал.

Ліхтарі, які ставали мішенню крадіїв, розташовані від Cape Road до ділянки за торговельним центром William Moffatt. Енгельбрехт зазначив, що після встановлення та зварювання нових конструкцій це найдовший період без нових крадіжок на мосту. За його даними, за продаж викрадених кабелів на металобрухт можна отримати від 350 до 500 рандів.

Забруднення річки

Крадіжки кабелів є лише однією з проблем долини Баакенс — зеленої зони з фінбошем, річковими біотопами та відкритими просторами, що проходить через Гкеберха. Голова східнокапського відділення Wildlife and Environment Society of South Africa Гері Кукемур заявив, що застаріле обладнання та неналежне обслуговування трьох насосних станцій сприяють забрудненню річки Баакенс. За його словами, переливи стічних вод потрапляють до річки, а згодом — до гавані.

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Південноафриканська комісія з прав людини у звіті, оприлюдненому в липні, назвала Баакенс однією з водних систем Нельсон-Мандела-Бей, щодо яких існують занепокоєння через забруднення стоками. Комісія закликала розслідувати джерела забруднення, вжити відновлювальних заходів і моніторити якість води на ділянках Баакенс і Чатті протягом 12 місяців.

Інвазивні рослини та безпека

Мервін Брауард, який співпрацює з Wessa в екологічних проєктах за участю шкіл та організацій Гкеберха, попередив, що постійне забруднення загрожує водним видам. За його словами, від нього можуть постраждати червонопері гольяни, яким загрожує зникнення, а також видри. Серед проблемних інвазивних рослин він назвав порт-джексон, довголисту акацію, бразильський перець, лантану, інкбері та австралійський мирт. Такі рослини збільшують кількість горючого матеріалу й можуть посилювати ризик неконтрольованих пожеж у спекотний сухий сезон.

Енгельбрехт також звернув увагу на нестачу охорони: інколи всю долину має патрулювати один муніципальний рейнджер. Муніципалітет не відповів на запитання видання, надіслані 22 жовтня, щодо очищення території від інвазивних рослин, безпеки відвідувачів та реагування на витоки каналізації.

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