Нові орендні ставки в Німеччині зросли на 3,5% — Der Spiegel

У Німеччині нові орендні ставки для квартир у багатоквартирних будинках у третьому кварталі зросли на 3,5% проти аналогічного періоду минулого року. Про це з посиланням на дані Асоціації німецьких іпотечних банків VDP повідомляє Der Spiegel.

VDP, що представляє близько 50 установ з фінансування нерухомості, зокрема Deutsche Bank, Commerzbank, ощадні та земельні банки, заявила про подальше загострення ситуації на ринку оренди. У попередньому кварталі нові орендні ставки зросли на 3,2%. За словами генерального директора асоціації Єнса Толькмітта, особливо напружена ситуація склалася у великих містах.

Дані фактичних угод

Індекси VDP ґрунтуються на даних про фактично укладені угоди з купівлі та оренди нерухомості, які надали понад 700 німецьких банків у межах іпотечного фінансування. Індекс, підготовлений vdp Research, є частиною моніторингу цін на нерухомість Німецького федерального банку. На відміну від аналізу оголошень, ці дані враховують остаточно погоджені ціни та ставки оренди.

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Ціни на житло зростають повільніше

Водночас житлова нерухомість у третьому кварталі подорожчала на 1% у річному вимірі. Ціни на приватні будинки зросли на 1,3%, на квартири у власність — на 2,3%, а на багатоквартирні будинки — на 0,5%.

Найбільше житлова нерухомість подорожчала в Гамбурзі — на 2,4%, у Франкфурті — на 1,6%, у Кельні — на 1,4%. У Штутгарті зафіксували незначне зниження. Порівняно з другим кварталом ціни дещо знизилися в усіх семи найбільших містах і в середньому по країні. Водночас ставки за десятирічними іпотечними кредитами перевищили 4%.

За оцінкою, Німеччині бракує понад мільйон квартир. За аналізом Федерального інституту будівництва, міського та просторового розвитку, до 2030 року щороку потрібно приблизно 320 тисяч нових квартир, тоді як Ifo очікує менш ніж 200 тисяч завершених помешкань у 2027 і 2028 роках.

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