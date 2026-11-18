Дослідники Університету Осло встановили, що представники пізніших поколінь мають кращу пам’ять у старшому віці та повільніше втрачають когнітивні здібності, ніж люди, народжені раніше. Про результати аналізу даних приблизно 219 тисяч людей, за якими спостерігали майже 30 років, повідомляє News-Medical.

Що показав аналіз

Керівник дослідження, професор психології Університету Осло Андерс Ф’єлл зазначив, що раніше вже було відомо про кращі результати новіших поколінь у когнітивних тестах. Новий висновок, за його словами, полягає в тому, що процес когнітивного старіння для них, імовірно, зміщується на пізніший час.

За словами Ф’єлла, відмінності між поколіннями можуть пояснювати зниження ризику деменції, про яке повідомляли в Європі та США і яке оцінювали приблизно у 13% за десятиліття. Повільніше зниження пам’яті означає, що до рівня порушень, за якого може розвинутися деменція, людина доходить пізніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі чинники та застереження

Автори не встановили одну конкретну причину цієї тенденції. Серед можливих чинників Ф’єлл назвав ширший доступ до освіти, поліпшення харчування, умов життя в дитинстві та підлітковому віці, а також медичної допомоги. На темпи когнітивного зниження в дорослому віці також можуть впливати серцево-судинне та метаболічне здоров’я.

Науковці наголосили, що робота порівнює покоління, а не оцінює окремі дії конкретних людей. Важливою перевагою дослідження стало неодноразове тестування тих самих учасників упродовж тривалого часу: це дало змогу відокремити відмінності між поколіннями від змін, пов’язаних безпосередньо зі старінням.

Ф’єлл також застеріг, що позитивна динаміка не гарантована для нинішньої молоді. На його думку, тенденції щодо фізичної активності, надмірної ваги та нерівності не обов’язково сприятимуть подальшому поліпшенню когнітивного здоров’я.

Читай нас у