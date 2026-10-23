Нові правила забудови у Вікторії обмежили право на оскарження — ABC News Australia

В австралійському штаті Вікторія нові правила планування обмежили можливості мешканців заперечувати проти житлових проєктів та оскаржувати їх, якщо забудова відповідає визначеним урядом стандартам. У передмісті Мельбурна Армадейл девелопер подав до ради проєкт знесення п’яти одноповерхових житлових одиниць на Мерсер-роуд і спорудження на їхньому місці шестиповерхового будинку на 29 квартир із двома рівнями підземного паркінгу.

Як повідомляє ABC News, запланована будівля розташовуватиметься приблизно за 900 метрів від залізничної станції. Правила, що набули чинності у квітні, передбачають процедуру «вважається такою, що відповідає вимогам»: проєкт можуть схвалити без звичного розгляду заперечень чи апеляцій, якщо він виконує урядові критерії.

План ущільнення забудови

Лейбористський уряд Вікторії включив Армадейл, що входить до муніципалітету Стоннінгтон, до переліку 60 центрів активності. У таких районах біля великих залізничних і трамвайних маршрутів відкривають можливості для інтенсивнішої житлової забудови, зокрема будинків заввишки до 20 поверхів або більше в окремих місцях.

Влада штату заявляє, що до 2051 року Вікторії знадобляться орієнтовно 2,24 млн додаткових помешкань, причому щонайменше 70% мають бути в уже сформованих районах. Міністерка планування Соня Кілкенні заявила, що попередня система не забезпечувала достатньої кількості житла там, де люди хочуть проживати.

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Суперечка напередодні виборів

Мер Стоннінгтона Меліна Зер заявила, що участь місцевих рад у таких рішеннях стала мінімальною, а мешканці не мають права на заперечення та апеляцію, якщо проєкт відповідає державним правилам. Водночас Кілкенні відкинула твердження, що ради втратили вплив.

Питання забудови стало частиною політичної боротьби напередодні виборів у штаті. Коаліція пообіцяла скасувати політику центрів активності в разі перемоги, повернути мешканцям право на апеляцію та надати радам ширшу роль у плануванні. Лідерка опозиції Джесс Вілсон заявила, що її політична сила хоче зосередити висотну забудову в центральній та внутрішній частинах Мельбурна.

Прикладом щільної забудови називають Бокс-Гілл на сході Мельбурна, де вже зведено численні житлові вежі. Жителі району відзначають зручність близькості до транспорту й магазинів, але також говорять про затори та тиск на зелені зони. У звіті уряду за 2025 рік зазначалося, що кілька великих доріг у передмісті наближалися до межі пропускної здатності.

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