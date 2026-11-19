Нові великі мовні моделі майже або зовсім не приписують інформацію неіснуючим академічним джерелам, свідчить аналіз, про який повідомляє Nature. Дослідники також дійшли висновку, що чимало інших небажаних рис ШІ слабшають або зникають після оновлення моделей.

Половина перевірених рис зникла

Автори аналізу відібрали 50 широко цитованих поведінкових рис великих мовних моделей, описаних у наукових публікаціях від кінця 2022 до кінця 2025 року. Ті самі запити, які раніше виявляли ці особливості, вони поставили 20 моделям, випущеним із середини 2024 до кінця 2026 року.

Майже половину перевірених рис дослідники визнали такими, що переважно зникли в новіших моделях. У середньому їхній життєвий цикл становив близько 16 місяців від часу, коли явище описали у публікації. Зокрема, моделі припинили надмірно ускладнювати розв’язання простих математичних задач приблизно через півтора місяця після опису цієї тенденції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Не всі проблеми зникли

Деякі особливості зберігалися значно довше. Зокрема, схильність непропорційно часто описувати темношкірих жінок як стійких тривала понад три роки. Водночас три тенденції, за результатами повторного тестування, стали виразнішими: сучасні моделі частіше схвалюють уподобання користувачів, сильніше віддають перевагу власним текстам порівняно з текстами інших моделей і людей та гірше генерують справді випадкові числа.

Співавтор аналізу, дослідник ШІ зі Стенфордського університету Оуен Квін, зазначив, що користувачам не варто мати надто сталих уявлень про можливості та обмеження таких систем. Водночас дослідник медичного ШІ з Колумбійського університету Максим Топаз застеріг, що вигаданих посилань у наукових роботах побільшало з 2023 року, ймовірно через ширше використання мовних моделей, зокрема не найновіших. Сам аналіз описано в дописі блогу, він не проходив рецензування.

Читай нас у