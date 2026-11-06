Нові випадки пухлин підтвердили онкоризик AAV-терапій — STAT News

Серія випадків пухлин, про яку цього року повідомило STAT News, надала переконливі докази того, що аденоасоційовані віруси (AAV), які застосовують для доставки генних терапій, у певних випадках можуть спричиняти рак.

Ризик, який вважали теоретичним

Дослідники протягом двох десятиліть обговорювали, чи здатні AAV — невеликі віруси для доставки нових генів — сприяти розвитку пухлин. Такі віруси вже застосували в лікуванні тисяч пацієнтів. До появи цих випадків онкологічний ризик AAV-терапій вважали теоретичним. За даними видання, нові випадки завершили дискусію щодо можливості такого ризику.

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Вплив на рішення пацієнтів

Підтверджений ризик змушує дослідників і родини пацієнтів зважувати його проти потенціалу генних терапій рятувати життя. Ці випадки також можуть допомогти визначити, як удосконалювати розробку таких методів лікування.

Невролог Рочестерського університету Сем Маккензі заявив, що для деяких пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією це змінить баланс міркувань.

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