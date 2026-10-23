Новий аеропорт Західного Сіднея розпочне пасажирські рейси — ABC News Australia

У Сіднеї, Австралія, новозбудований міжнародний аеропорт Західного Сіднея (Western Sydney International, WSI) має розпочати пасажирські рейси. Першим рейсом стане переліт до Голд-Коста, який триватиме близько години й 20 хвилин. Запуск пасажирського сполучення стане новим етапом у створенні другого великого аеропорту міста, дискусії про який тривали близько 80 років.

Як повідомляє ABC News, питання про місце для другого аеропорту Сіднея постало ще 1946 року. Федеральна влада та влада штату розглядали майже 20 варіантів, зокрема Товра-Пойнт, Річмонд, Сомерсбі, Даффіс-Форест, Галстон і Голсворті. У 1986 році уряд Боба Гоука обрав для проєкту Беджеріс-Крік у Західному Сіднеї.

Будівництво після десятиліть суперечок

Проєкт неодноразово викликав протести місцевих мешканців через побоювання щодо шуму від літаків та впливу на довкілля. Коаліційний уряд Тоні Ебботта у 2014 році остаточно визначив Беджеріс-Крік місцем для майбутнього другого аеропорту Сіднея. На погодження фінансування й дозволів пішло ще чотири роки, а будівництво стартувало у 2018-му.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За вісім років на території, де раніше були пасовища, збудували пасажирський термінал, вантажну зону та злітно-посадкову смугу завдовжки 3,7 кілометра. У спорудженні аеропорту вартістю $5,6 млрд були задіяні 10 тисяч працівників. За проєктними показниками WSI зможе щороку обслуговувати 10 млн пасажирів і перевозити 1,8 млн тонн вантажів.

Скарги мешканців на нічні рейси

Вантажні рейси з аеропорту виконуються з липня. Деякі жителі прилеглих районів заявили, що цілодобові вантажні польоти вже спричиняють проблеми зі сном. Мешканка Ладденгема Керолін Вонг сказала, що розглядає переїзд разом із донькою через нічний авіашум. Вона також заявила про відсутність нових автобусних маршрутів, неготовність залізничного сполучення та невирішені питання звукоізоляції будинків.

На роботу з WSI вже підписалися сім пасажирських авіакомпаній, серед яких Qantas, Jetstar, Air New Zealand і Qatar Airways. Також заплановані рейси до Дохи, Сінгапуру та Хошиміна.

Читай нас у