Новий лідер Комейто заявив про готовність співпраці з ЛДП — The Japan Times

У Японії новий лідер партії Комейто Міцунарі Окамото заявив, що готовий співпрацювати з урядом прем’єр-міністерки Санае Такаїті та її Ліберально-демократичною партією (ЛДП) з окремих питань. Водночас він наголосив, що майбутнє Комейто не має зводитися ані до союзу з ЛДП, ані до конфронтації з нею, повідомляє The Japan Times.

Співпраця залежно від політики

61-річного Окамото, колишнього менеджера Goldman Sachs і колишнього заступника міністра фінансів, обрали головою Комейто 3 жовтня. В інтерв’ю 16 жовтня він сказав, що партія прагнутиме шукати точки перетину з іншими політичними силами. За його словами, з ЛДП є напрями, де позиції партій можуть збігатися, і напрями, де цього не буде.

Комейто розірвала 26-річну коаліційну угоду з ЛДП у жовтні минулого року через глибокі програмні та ідеологічні розбіжності з Такаїті. Перед виборами до нижньої палати парламенту в лютому Комейто та ліберальніша Конституційно-демократична партія Японії створили Альянс центристських реформ, який діяв лише в нижній палаті. Виборці не підтримали нове об’єднання, а спроби повного злиття не вдалися.

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Проблема розширення підтримки

Минулого місяця до Комейто повернулися 28 депутатів нижньої палати від Альянсу центристських реформ, які походили з Комейто. Партія також має 21 представника у верхній палаті. Однак її здатність розширити підтримку за межі традиційної бази — мирянської буддійської організації Сока Ґаккай — залишається невизначеною.

За опитуванням Jiji, проведеним 9–12 жовтня, рівень підтримки Комейто становив 3,4%. Політичний журналіст Такуя Нісімура вважає, що Окамото навряд чи суттєво залучить молодих незалежних виборців, хоча ефективна робота з прихильниками Сока Ґаккай може дещо поліпшити рейтинги партії.

Першим великим випробуванням для Окамото стануть загальнонаціональні вибори місцевих керівників і депутатів рад наступної весни. Комейто має близько 3 тисяч депутатів міських і селищних рад, але раніше багато цих місць здобували за підтримки місцевих осередків ЛДП, якої партія тепер не має.

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