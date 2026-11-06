Новий метод допоміг JWST побачити екзопланету 51 Ерідани b — Space.com

Астрономи застосували новий метод обробки знімків телескопа James Webb і змогли виявити газового гіганта 51 Ерідани b у даних, де його раніше не було видно через яскраве світло батьківської зорі. Планету в системі, розташованій приблизно за 97 світлових років, уперше відкрили наземними телескопами у 2015 році. Вона має масу, приблизно у 11 разів більшу за масу Юпітера, повідомляє Space.com.

Як прибрали світло зорі

Екзопланети значно тьмяніші за свої зорі: навіть найяскравіші з них можуть поступатися світилу за яскравістю у 100 тисяч разів. Коронографи здатні блокувати частину зоряного світла, однак залишкове розсіювання все одно може приховувати планету.

Команда розробила підхід Physics-based Learning for Imaging Planets, або FLIP. Він створює цифрового «двійника» телескопа, який моделює шлях світла крізь дзеркала до детекторів. Модель налаштовують з урахуванням мільйонів дрібних недосконалостей інструмента, а потім використовують для віднімання змодельованого відблиску зорі з реального зображення.

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Перевірка методу

Дослідники повторно проаналізували спостереження JWST систем HIP 65426 та 51 Ерідани, де вже відомі екзопланети, а також системи TYC 5899, у якій планет не виявляли. За оцінкою команди, FLIP перевершив традиційні методи обробки зображень у пошуку тьмяних екзопланет у два—15 разів.

Зокрема, метод дав змогу побачити 51 Ерідани b у даних JWST, зібраних два роки тому. Автори роботи вважають, що FLIP може допомогти знаходити інші планети, приховані відблиском їхніх зір. Дослідження опублікували 4 листопада в журналі Nature.

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