Новий парламент Ізраїлю склав присягу без сформованого уряду — Baltic News Network

Новий склад парламенту Ізраїлю 10 листопада склав присягу без сформованого уряду. Після виборів 27 жовтня жоден політичний блок не здобув більшості у 120-місцевому Кнесеті, повідомляє Baltic News Network.

Склад сил у Кнесеті

Альянс на чолі з правою партією «Лікуд» прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, до якого входять ультраправі та ультраортодоксальні сили, отримав 53 мандати. Центристсько-права партія «Яшар» генерала у відставці Гаді Ейзенкота разом із меншими партнерами здобула 48 місць.

Арабські партії, які виступають проти Нетаньягу, мають 19 мандатів і можуть стати потенційними союзниками Ейзенкота. Водночас ультраортодоксальні партії заявили, що не приєднаються до уряду під його керівництвом.

Пошук коаліції

Ейзенкот має сформувати уряд до 6 грудня та може попросити продовжити цей термін до 20 грудня. Серед можливих варіантів — уряд меншості за підтримки арабських партій, спроба домовитися з ультраортодоксальними силами або уряд національної єдності з Нетаньягу.

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Потенційна коаліція за участі арабських партій могла б просунути одну з передвиборчих обіцянок Ейзенкота — створення комісії для розслідування нападів ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Цю ідею підтримують арабські партії, тоді як Нетаньягу її відкидає.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час церемонії закликав депутатів докласти всіх зусиль, аби уникнути повторних виборів, і шукати компромісів. Він також заявив про обов’язок парламенту ретельно розслідувати причини подій 7 жовтня 2023 року.

Нетаньягу, який залишається на посаді прем’єр-міністра під час переговорів, закликав до формування уряду єдності. Він без доказів заявив, що серед арабських виборців мало місце шахрайство. Представники Центральної виборчої комісії Ізраїлю заявили, що перевіряють можливі порушення, однак наразі немає доказів фальсифікацій, які могли б вплинути на результат голосування.

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