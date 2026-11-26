Дослідження за участю груп із Великої Британії та Китаю показало, що новий підхід до визначення ожиріння може виявляти більше людей із підвищеним ризиком деменції, ніж оцінка лише за індексом маси тіла. Роботу опублікували 25 листопада 2026 року в журналі Neurology, повідомляє News-Medical.

Що враховує новий підхід

Індекс маси тіла визначають за зростом і вагою. Рамка Європейської асоціації з вивчення ожиріння, окрім цього показника, враховує розподіл жирової тканини за співвідношенням обхвату талії до зросту, а також пов’язані з ожирінням стани, зокрема високий артеріальний тиск і діабет.

Дослідники проаналізували дані 6 542 учасників із Великої Британії із середнім віком 65 років, за якими спостерігали в середньому 12 років, та 12 402 учасників із Китаю із середнім віком 58 років і середньою тривалістю спостереження вісім років.

За новими критеріями понад 80% людей, яких за індексом маси тіла відносили до категорії надмірної ваги, класифікували як людей з ожирінням. У британській групі частка осіб з ожирінням зросла з 29% до 67%, а в китайській — із 12% до 37%.

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Зв’язок із деменцією та смертністю

Частота деменції серед людей з ожирінням становила близько восьми випадків на 1 000 людино-років у британській групі та близько 12 випадків у китайській. Серед учасників із надмірною вагою цей показник становив приблизно три та сім випадків відповідно.

Після врахування віку, статі, фізичної активності та інших чинників люди з ожирінням за новою системою у об’єднаних даних двох груп мали на 93% вищу ймовірність розвитку деменції, ніж учасники з нормальною масою тіла без супутніх станів. Серед китайських учасників ожиріння також було пов’язане з на 30% вищою ймовірністю смерті під час спостереження.

Учасники з надмірною вагою мали на 39% нижчу ймовірність розвитку деменції та на 68% нижчу ймовірність смерті порівняно з людьми з нормальною масою тіла. Автори наголосили, що дослідження виявило статистичний зв’язок, а не довело, що ожиріння спричиняє деменцію або смерть чи що надмірна вага захищає від них.

Обмеженням роботи є те, що показники ожиріння оцінювали лише на початку дослідження, тому подальші зміни не враховували.

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