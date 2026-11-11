Новий підхід до ожиріння може змінити діагноз мільйонам людей — STAT News

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, свідчить, що альтернативний підхід до визначення ожиріння може змінити діагноз для мільйонів людей: частина тих, кому нині встановлюють цей діагноз за індексом маси тіла, може його не мати, і навпаки. Про це повідомляє STAT News.

Обмеження індексу маси тіла

Індекс маси тіла, або BMI, широко застосовують для оцінки ожиріння. Він впливає, зокрема, на регуляторні рішення, страхове покриття та право пацієнтів на певні види медичного лікування.

Водночас BMI є узагальненим показником і не враховує інші проблеми зі здоров’ям та відмінності у складі тіла, зокрема розподіл жирової тканини.

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Поділ на доклінічне і клінічне ожиріння

Дослідження пов’язане зі спробою створити іншу діагностичну систему. Торік комісія журналу The Lancet запропонувала підхід, який мав би виявляти людей, чиє здоров’я вже потерпає через вагу, а також тих, для кого існує вища ймовірність тяжких наслідків у майбутньому.

Запропонована модель передбачає розмежування доклінічного та клінічного ожиріння. Її прихильники вважають, що такий підхід здатен зробити медичну допомогу точнішою, хоча водночас він порушує нові питання щодо лікування пацієнтів.

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