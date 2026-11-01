Уряд австралійського штату Новий Південний Уельс планує запропонувати повернути паперовий формат тестів NAPLAN із письма для учнів 5, 7 і 9 класів із 2028 року. Ініціативу мають винести на розгляд загальнонаціональної зустрічі міністрів освіти, повідомляє ABC News.

Наразі тест із письма на папері складають лише учні 3 класу, тоді як старші школярі виконують його за комп’ютером. Тести з читання, математики, орфографії, граматики та пунктуації для всіх рівнів навчання проходять онлайн.

Аргументи уряду штату

Заступниця прем’єра та міністерка освіти Нового Південного Уельсу Пру Кар заявила, що останні результати засвідчили загальнонаціональне зниження навичок письма. За її словами, тривале використання технологій у школах впливає на навчання, а формування міцних базових навичок письма важливе для довгострокового успіху учнів.

NAPLAN перевели в онлайн-формат у 2018 році, щоб точніше оцінювати знання та швидше надавати результати. Для реалізації пропозиції Нового Південного Уельсу потрібна підтримка уряду Австралії, штатів і територій.

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Позиція дослідників

Доцентка Сіднейського університету Маріан Відаль-Фернандес підтримала повернення паперових тестів. Вона зазначила, що більшість роботи в початковій школі досі виконують від руки, тому оцінювання в аналогічному форматі може бути кориснішим для пересічного учня. За її словами, дослідження в Португалії та США показували зниження результатів, коли ті самі діти переходили від рукописних тестів до комп’ютерних.

Доцентка Університету Едіт Ковен Анабела Малпік, яка досліджує викладання письма, також підтримала ініціативу. Вона наголосила на важливості рукописного письма для навчання та пам’яті. Обидві дослідниці вказали, що учням із труднощами навчання та додатковими потребами слід забезпечити адаптації.

Малпік додала, що перехід буде простішим у початкових школах, де рукописне письмо залишається основним способом роботи. У середній школі зміна потребуватиме ретельнішого планування, оскільки учні частіше користуються комп’ютерами. Її опитування вчителів початкової школи показало, що навчанню роботі з клавіатурою приділяють у середньому дев’ять хвилин на тиждень, тоді як рукописному письму — 31 хвилину.

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