Новий Південний Уельс відклав правила проти заниження цін — The Guardian

У штаті Новий Південний Уельс в Австралії уряд призупинив на строк до року запровадження нових правил для агентів із нерухомості, спрямованих на боротьбу із заниженням заявлених цін на житло. Зміни мали набути чинності у вівторок, однак прем’єр штату Кріс Міннс втрутився в останній момент після звернень рієлторів зі свого виборчого округу Когара в Сіднеї, повідомляє The Guardian.

Які обмеження мали запровадити

Ухвалені в червні правила забороняли б агентам знижувати рекламовану ціну об’єкта нижче за письмову пропозицію покупця, яку продавець раніше відхилив. За порушення передбачали штраф до 110 тисяч австралійських доларів або суму, утричі більшу за комісію агента, залежно від того, яка сума є більшою.

Міннс визнав, що на тлі падіння ринку норма може мати непередбачені наслідки. Він зазначив, що продавці та агенти не винні в зниженні вартості нерухомості, тоді як законодавство, на його думку, інтуїтивно виходило з припущення про постійне зростання цін. За даними Cotality, вартість житла в Сіднеї знизилася на 10,1% від пікового рівня 2026 року.

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Позиція міністра

Міністр справедливої торгівлі та виправних установ Нового Південного Уельсу Анулак Чантивонг заявив, що правила ухвалювали за інших економічних умов і на іншому ринку житла. За його словами, метою змін було захистити покупців від оманливих практик та зробити ринок прозорішим для покупців і продавців.

Водночас міністр сказав, що влада не хоче, аби норми, розроблені для захисту покупців, ненавмисно ускладнили їм придбання житла. Реформи Нового Південного Уельсу були змодельовані за зразком законів штату Вікторія, де продавці повинні розкривати резервну ціну щонайменше за тиждень до продажу, а агенти — публікувати ціни продажу після завершення угоди.

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