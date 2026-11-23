Новий закон Китаю витісняє мови меншин зі шкіл і дитсадків — Der Spiegel
У Китаї новий закон витісняє мови меншин зі шкіл і дитячих садків, повідомляє Der Spiegel. За описом видання, така політика створює загрозу для виживання тибетської мови.
Тибетська мова у школах
У підписі до фотографії йдеться про школярів у Лхасі, Тибетському автономному районі, які відвідують урок тибетської мови. Там зазначено, що новий китайський закон загрожує виживанню цієї мови.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Репортаж Der Spiegel підготовлено в китайських провінціях Ганьсу та Цинхай. У ньому описано витіснення мов меншин з освітнього середовища, зокрема зі шкіл і дитячих садків.
Мовні конфлікти в родинах
Видання також описує мовні конфлікти в родинах. За його даними, одна мати розмовляла тибетською, а її маленька донька дорікнула їй мандаринською китайською. Der Spiegel зазначає, що такі ситуації нині часто трапляються в Китаї.