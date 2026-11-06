Троє новообраних членів Палати представників США від Демократичної партії закликали Ізраїль негайно звільнити палестинського журналіста й політичного аналітика Абеда Абу Шехаде, якого затримали у Яффі, Ізраїль. У спільному листі до посла Ізраїлю у США Єхіеля Лейтера Бред Лендер із Нью-Йорка, Деніел Бісс з Іллінойсу та Скотт Вінер із Каліфорнії висловили занепокоєння щодо свободи преси та демократичних прав, повідомляє Jerusalem Post.

Підозра у контактах з іноземним агентом

Абу Шехаде, громадянина Ізраїлю, затримали цього тижня у його помешканні в Яффі за підозрою у контактах з іноземним агентом. За даними листа, у ніч виборів до його дому увійшли приблизно 15 співробітників ізраїльської поліції та служби безпеки Шин-Бет у масках. Вони провели обшук і забрали журналіста під варту.

Суд продовжив тримання Абу Шехаде під вартою до неділі. Рішення ґрунтувалося на засекречених доказах, які не надали його адвокатам.

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Питання щодо інтерв’ю

Законодавці зазначили, що затримання, імовірно, пов’язане з інтерв’ю, яке Абу Шехаде провів із колишнім ізраїльським законодавцем Азмі Бішарою. Вони послалися на повідомлення адвокатів журналіста, за якими слідчі під час допитів запитували про нещодавнє інтерв’ю для подкасту з Бішарою. Раніше Абу Шехаде вже брав у нього інтерв’ю без будь-яких наслідків.

Автори листа наголосили, що інтерв’ювання політичних діячів, зокрема суперечливих, є основою журналістської роботи у вільному суспільстві. Вони закликали ізраїльську владу або негайно звільнити Абу Шехаде, або в разі висунення обвинувачень надати його представникам докази та забезпечити відкритий судовий процес із дотриманням усіх процесуальних гарантій.

У листі також міститься заклик припинити допити й переслідування журналістів за проведення інтерв’ю та висвітлення подій. Абу Шехаде входить до редакційної ради Arab48, веде арабомовний новинний подкаст Al-Midan, співпрацював з Al Jazeera та +972 Magazine і є обраним головою Ісламської ради Яффи.

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