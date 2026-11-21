Новозеландський боєць напівважкої ваги Навахо Стірлінг нокаутував колишнього чемпіона UFC Їржі Прохазку в другому раунді турніру UFC у Катарі. Як повідомляє BBC Sport, 29-річний Стірлінг продовжив безпрограшну серію, здобувши 12-ту перемогу в кар’єрі.

Четвертий нокаут у 2026 році

На початку поєдинку Стірлінг завдавав Прохазці ударів по ногах. У другому раунді новозеландець ухилився від удару суперника та контратакував точним правим хуком.

Чеський боєць упав на настил. Після ще одного удару Стірлінга в партері рефері зупинив поєдинок. Ця перемога стала для новозеландця четвертою поспіль у 2026 році, причому всі чотири бої він завершив нокаутом.

34-річний Прохазка після бою визнав, що Стірлінг був сильнішим того вечора. На рахунку чеха — 32 перемоги у 40 професійних поєдинках.

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Перспективи титульного бою

Переконлива перемога над Прохазкою може наблизити Стірлінга до титульного бою в напівважкій вазі. Водночас чинним чемпіоном дивізіону є його партнер по тренуваннях Карлос Ульберг: обидва займаються в одному залі в Новій Зеландії.

Ульберг переміг Прохазку в бою за титул у квітні, але після цього не виступав через розрив передньої хрестоподібної зв’язки, якого зазнав під час того поєдинку.

На попередньому карді ірландець Джон Мітчелл у дебютному бою в UFC нокаутував британця Шоаіба Юсафа ударом коліном у першому раунді. Бійці погодилися на поєдинок лише за чотири дні до турніру. Також американський колишній претендент на титул у напівлегкій вазі Браян Ортега оголосив про завершення кар’єри після поразки від Дена Хукера.

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