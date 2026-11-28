Новозеландська гірськолижниця Аліс Робінсон 28 листопада перемогла в жіночому гігантському слаломі Кубка світу в Кіллінгтоні, штат Вермонт, США. Вона випередила американку Мікаелу Шиффрін на 0,11 секунди, повідомляє Channel NewsAsia.

Восьма перемога Робінсон

Третьою стала ще одна представниця США Пола Молцан, яка програла переможниці 0,54 секунди. Перегони проходили за складних погодних умов — із вітром, дощем і туманом. Для 24-річної Робінсон цей успіх став восьмим у кар’єрі та першим від перемоги в супергіганті у швейцарському Санкт-Моріці в грудні 2025 року.

Після змагання Робінсон зазначила, що почувалася впевнено перед стартом, але не була певна, чи готова вже перемагати цього сезону. Вона назвала цей старт найважчим у своїй кар’єрі через погодні умови.

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Шиффрін втратила перевагу

Шиффрін була найшвидшою у першій спробі, випереджаючи Робінсон на 0,39 секунди. У другій спробі американка показала лише 23-й результат, тоді як Робінсон стала 12-ю, що дозволило новозеландці вийти вперед за сумою двох заїздів. Водночас для Шиффрін це перший подіум у сезоні.

Німкеня Яна Фріц показала найкращий результат у другій спробі, а італійська спортсменка Софі Маттіу — другий. У підсумку вони посіли шосте та восьме місця відповідно. Лара Колтурі, італійка за походженням, яка виступає за Албанію, фінішувала десятою та зберегла лідерство в загальному заліку після чотирьох гонок. Запланований у Колорадо чоловічий супергігант скасували через погоду.

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