У Нігерії компанію Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals оцінили у $48 млрд після первинного публічного розміщення акцій на $1,6 млрд. Лістинг компанії на фондовій біржі Лагоса попередньо заплановано на 1 грудня.

Як повідомляє OilPrice, після виходу на біржу НПЗ Dangote може стати найбільшою за ринковою вартістю публічною компанією з основним лістингом в Африці. За розрахунками Bloomberg, його оцінка перевищить ринкову капіталізацію зареєстрованих у Йоганнесбурзі Capitec Ltd і Gold Fields Ltd, яка становить близько $30 млрд у кожної.

Інтерес інвесторів

IPO міноритарної частки Dangote Petroleum Refinery у Нігерії завершилося наприкінці жовтня. Заявки на придбання акцій подали інвестори зі 120 країн, зокрема з усіх 54 африканських держав. Наразі заявки перевіряють, а наступним етапом має стати розгляд регулятором SEC порядку розподілу акцій.

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Компанія може залучити до $2,1 млрд, якщо скористається опціоном додаткового розміщення акцій. У матеріалі зазначається, що це ймовірно з огляду на рекордний інтерес до розміщення.

Плани розширення заводу

Залучені кошти планують спрямувати на програму вартістю $14 млрд. Вона передбачає збільшення потужності переробки нафти майже з 700 тис. барелів на добу до 1,4 млн барелів на добу до 2029 року.

Аліко Данготе прагне залучити 10 млн роздрібних інвесторів у межах кампанії, яку називають IPO для людей. Мінімальна підписка становить 10 акцій, що, за його словами, має дати пересічним нігерійцям та африканцям можливість отримати частку в підприємстві.

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