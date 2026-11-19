Нафтопереробний завод Сітра в Бахрейні, який, за словами генерального директора Bapco Energies Марка Томаса, шість разів зазнав ударів Ірану від початку регіональної війни наприкінці лютого, працює більш ніж на 80% потужності. Підприємство може переробляти 415 тисяч барелів нафти на добу та, за оцінкою Томаса, досягне повної потужності до кінця року, повідомляє The National.

Томас заявив, що завод близький до повернення до проєктної потужності. Останнім етапом відновлення є запуск установок вторинної переробки, зокрема гідрокрекінгу, які вводять в експлуатацію після установок переробки сирої нафти та перегонки.

Поставки пального в регіоні

До війни приблизно 85% продукції НПЗ експортували через Ормузьку протоку. Тепер близько 80% виробленого пального залишається в країнах Перської затоки, де пошкодження інших нафтопереробних підприємств спричинили дефіцит пального. Bapco постачає авіаційне пальне до Катару та ОАЕ, дизельне пальне — до Іраку, а також продає пальне Саудівській Аравії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нафтовий дистилят і скраплений нафтовий газ, для яких у країнах Затоки немає покупців, компанія все ще змушена транспортувати через Ормузьку протоку. За словами Томаса, ставки фрахту для перевезень зросли вчетверо, а страхування одного судна на приблизно восьмигодинний транзит коштує 17 млн доларів.

Ядерні плани та СПГ

Bapco Energies також готується до розвитку малих модульних ядерних реакторів у Бахрейні. Компанія розглядає роль основного інвестора та потенційного оператора. Томас повідомив, що угода зі США про цивільну ядерну співпрацю, відома як угода 123, перебуває на фінальній стадії. За його словами, до 2035 року на майданчику не буде жодних об’єктів проєкту.

Війна також відклала плани Бахрейну щодо імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Попит різко скоротився після ударів по Aluminium Bahrain, Gulf Petrochemical Industries Company та виробнику заліза. У Bapco очікують, що попит повернеться до довоєнних планів у 2028 або 2029 році.

Читай нас у