NTSB знайшла реєстратор переговорів у кабіні Learjet у Флориді — UPI

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) знайшла реєстратор переговорів у кабіні літака Learjet 60, який 1 листопада розбився поблизу Грінакреса у штаті Флорида. Усі дев’ятеро людей на борту приватного літака загинули.

Реєстратор перевіряють у Вашингтоні

Як повідомляє UPI, реєстратор переговорів у кабіні екіпажу виявили на місці першого удару. Його передали до лабораторії реєстраторів NTSB у Вашингтоні для оцінювання. Наразі невідомо, чи містить пристрій дані, які можна буде використати під час розслідування.

У NTSB також заявили про завершення розкопок на місці першого удару. Напередодні рада повідомляла, що завершила основну роботу на місці аварії, однак розкопки там ще тривали.

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Причину аварії встановлюють

Learjet виконував рейс з Остіна, штат Техас, до Багамських Островів. Близько 12:50 за східним часом 1 листопада літак упав неподалік перехрестя біля Грінакреса. На відео з автомобільних реєстраторів видно, як він стрімко падає на землю та спалахує.

Причину катастрофи продовжують встановлювати. Слідчі змогли знайти та ідентифікувати частини обох крил, обох двигунів, кабіни екіпажу й вертикального стабілізатора. Частину уламків доправили до лабораторії NTSB у Вашингтоні для подальшого дослідження. Раніше повідомлялося, що окремі частини літака виявили майже за чотири милі від місця аварії.

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