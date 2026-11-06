Нтулі поставив під сумнів угоду АНК і ДА щодо мера Йоганнесбурга — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, головний парламентський організатор Африканського національного конгресу Мдумісені Нтулі поставив під сумнів можливість домовленості АНК із Демократичним альянсом щодо посади мера міста, повідомляє TimesLIVE.

Заява Нтулі

Публікацію датовано 6 листопада 2026 року. Її авторкою вказано редакторку цифрового політичного відділу Лізеку Тандву. У заголовку TimesLIVE також зазначено, що Нтулі висловився на адресу Гелен Зілле.

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Роль ActionSA

У підзаголовку видання партію ActionSA названо ключовим гравцем у балансі влади в Йоганнесбурзі та Цване.

На фото до матеріалу Нтулі розмовляє з головою ActionSA Майклом Бомонтом. Знімок зробили в Національному центрі операцій із результатами виборів у конференц-центрі Gallagher у Мідранді. Автор фото — Фредді Мавунда для Business Day.

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