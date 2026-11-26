Nvidia доручила зупинити відвантаження серверів до чотирьох країн Південно-Східної Азії — Channel NewsAsia
Nvidia доручила своїм виробничим партнерам припинити відвантаження серверів до чотирьох країн Південно-Східної Азії. Про це 26 листопада 2026 року повідомив Channel NewsAsia. У матеріалі наведено повідомлення Reuters, яке посилається на Financial Times та трьох людей, обізнаних із ситуацією.
Що відомо про поставки
Назви чотирьох країн у доступному повідомленні не зазначено. Так само не названо виробничих партнерів, яким Nvidia нібито передала вказівку. У тексті йдеться про сервери, інших характеристик поставок не наведено.
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Інформацію не підтверджено незалежно
Reuters зазначило, що не змогло одразу незалежно перевірити інформацію Financial Times. Отже, дані про припинення відвантажень залишаються повідомленням Financial Times, переданим Reuters і Channel NewsAsia, а не незалежно підтвердженим Reuters фактом.
Публікацію Channel NewsAsia датовано 26 листопада 2026 року, 13:09 за часовим поясом UTC+8.