Nvidia доручила своїм виробничим партнерам припинити відвантаження серверів до чотирьох країн Південно-Східної Азії. Про це 26 листопада 2026 року повідомив Channel NewsAsia. У матеріалі наведено повідомлення Reuters, яке посилається на Financial Times та трьох людей, обізнаних із ситуацією.

Що відомо про поставки

Назви чотирьох країн у доступному повідомленні не зазначено. Так само не названо виробничих партнерів, яким Nvidia нібито передала вказівку. У тексті йдеться про сервери, інших характеристик поставок не наведено.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інформацію не підтверджено незалежно

Reuters зазначило, що не змогло одразу незалежно перевірити інформацію Financial Times. Отже, дані про припинення відвантажень залишаються повідомленням Financial Times, переданим Reuters і Channel NewsAsia, а не незалежно підтвердженим Reuters фактом.

Публікацію Channel NewsAsia датовано 26 листопада 2026 року, 13:09 за часовим поясом UTC+8.

Читай нас у