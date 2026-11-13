Nvidia підтвердила намір поставити Південній Кореї 260 тисяч GPU — Channel NewsAsia

Міністр науки та ІКТ Південної Кореї Бе Кьон Хун заявив, що Nvidia підтвердила намір виконати раніше оголошене зобов’язання щодо постачання країні 260 тисяч сучасних графічних процесорів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Підтвердження зобов’язання

За словами Бе Кьон Хуна, домовленість залишається чинною попри відставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Міністр повідомив про підтвердження з боку компанії у дописі в соціальній мережі X.

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Як зазначається в матеріалі, Nvidia погодилася поставити 260 тисяч графічних процесорів минулого року. Домовленості досягли під час зустрічей Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, коли Дженсен Хуанг відвідав Південну Корею.

Спільні проєкти у сфері ШІ

Південна Корея та Nvidia також продовжать роботу над кількома спільними проєктами. Вони охоплюють поєднання вироблених у Кореї чипів для штучного інтелекту з платформою Nvidia, створення інфраструктури для обчислень ШІ, а також спільні дослідження й розвиток фахівців у галузі фізичного штучного інтелекту.

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