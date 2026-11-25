Американський виробник чипів Nvidia планує врегулювати багаторічний судовий спір з акціонерами виплатою $290 млн. Угода не передбачає визнання компанією провини, повідомляє Der Spiegel.

Позов через криптовалютний бум

Інвестори подали позови проти Nvidia у 2018 році, звинувативши компанію в тому, що вона нібито вводила їх в оману щодо значення криптовалютного напряму для фінансових показників концерну. Під час буму криптовалютного ринку, що почався у 2017 році, майнери масово купували графічні карти Nvidia для видобутку цифрових валют.

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Позивачі стверджували, що компанія відносила ці доходи до ігрового бізнесу, хоча значну частину попиту спричиняв криптовалютний ринок. Наприкінці 2018 року вартість криптовалют різко знизилася, попит на відеокарти впав, а акції Nvidia істотно втратили в ціні. Через це інвестори зазнали збитків.

Потрібне схвалення суду

Справу розглядав і Верховний суд США у Вашингтоні, який припинив її перевірку без рішення по суті. Це відкрило шлях для колективного позову акціонерів. Домовленість про компенсацію ще має затвердити федеральний суддя.

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