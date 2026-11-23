Nvidia поновила Дженсена Хуанга на посадах генерального директора та президента компанії. Він також повернеться до ради директорів, повідомляє Variety. У заяві компанії, оприлюдненій у понеділок, йдеться про відповідне рішення.

Рішення ради директорів

Рада директорів Nvidia одностайно проголосувала за поновлення Хуанга після серії обговорень і зустрічей із ним, зазначено у заяві. Там сказано, що раду задовольнили його відвертість і здатність керувати Nvidia.

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Заява про національну безпеку

Компанія також заявила, що під час ухвалення рішення рада отримала інформацію від високопосадовців уряду США. На підставі цієї інформації, за твердженням Nvidia, рада дійшла висновку, що повернення Хуанга не становить ризику для національної безпеки.

Передісторія рішення

Variety називає це несподіваним поворотом у багатотижневій історії, яка, за даними видання, раніше призвела до відставки Хуанга. Після цього Nvidia оголосила про його повернення до керівництва компанії.

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