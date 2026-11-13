Nvidia прибрала Сінгапур з географічної звітності — Fortune

У Сінгапурі Nvidia змінила спосіб подання географічної структури виручки та перестала окремо вказувати країну у звітності. Це сталося приблизно в той самий період, коли компанія, за даними The Wall Street Journal, внесла сінгапурського покупця чипів Megaspeed до внутрішнього списку блокування, що забороняв продажі цій компанії.

Як повідомляє Fortune, раніше Nvidia розподіляла виручку за місцем виставлення рахунків. У кварталі, що завершився в липні 2025 року, компанія вказала $10,2 млрд виручки, пов’язаної із Сінгапуром. Це становило 22% загальної виручки Nvidia та було на 81% більше, ніж роком раніше.

Зміна принципу звітності

У наступному квартальному звіті за три місяці, що завершилися в жовтні 2025 року, Сінгапур зник із переліку окремих географічних ринків. Nvidia почала розподіляти дані за місцезнаходженням штаб-квартир клієнтів, а не за місцем виставлення рахунків.

У попередніх звітах Nvidia зазначала, що клієнти використовують Сінгапур для централізованого виставлення рахунків, тоді як її продукцію майже завжди постачають в інші місця. Компанія не відповіла на запит Fortune, зокрема щодо можливого зв’язку між зміною формату звітності та внесенням Megaspeed до списку блокування.

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Перевірки щодо Megaspeed

Megaspeed була одним із найбільших покупців Nvidia в Азії. Компанію підозрюють у перенаправленні передових чипів Nvidia до Китаю з можливим порушенням експортних правил США. За даними The Information, Megaspeed та її малайзійська дочірня компанія Speedmatric перемістили до Китаю чипів Nvidia щонайменше на $7,5 млрд.

Влада Сінгапуру повідомила, що розслідувала діяльність Megaspeed та її колишньої менеджерки Еліс Хуан із лютого 2025 року, але не знайшла достатніх доказів шпигунства. Водночас Сінгапур заборонив Хуан повторний в’їзд до країни. США також розслідують можливі порушення Megaspeed експортного контролю. Nvidia раніше заявляла, що не має доказів контрабанди її чипів до Китаю, а Megaspeed заперечує неправомірні дії.

Професор бухгалтерського обліку й аудиту Колумбійської школи бізнесу Шива Раджгопал зазначив, що за публічно доступною інформацією неможливо встановити, чи була зміна звітності пов’язана з питаннями експортного контролю. Водночас, на його думку, зміни у звітності Nvidia можуть стати частиною перевірок Міністерства юстиції або Міністерства торгівлі США щодо дотримання компанією експортних правил.

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