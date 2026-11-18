Американська Nvidia надасть додаткове фінансування для розширення двох виробничих підприємств Samsung Electro-Mechanics у Південній Кореї. Кошти мають підтримати збільшення виробництва обчислювальних платформ Nvidia на тлі зростання світового попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту, повідомляє Korea Herald.

Підкладки для нових GPU

Samsung Electro-Mechanics, афілійована з Samsung Electronics компанія з виробництва електронних компонентів, заявила, що співпраця буде зосереджена на нарощуванні постачань передових підкладок для корпусування напівпровідників. Вони призначені для графічних процесорів Nvidia наступного покоління.

Нова домовленість продовжує стратегічне партнерство, укладене компаніями місяцем раніше щодо постачання таких підкладок. Під час нічного дзвінка щодо фінансових результатів Nvidia також оголосила про нові угоди із Samsung Electro-Mechanics та іншими ключовими партнерами, щоб забезпечити додаткові потужності для виробництва підкладок і розширити можливості чинних заводів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Масове виробництво до 2029 року

Samsung Electro-Mechanics планує використати фінансування для створення повномасштабної системи масового виробництва до 2029 року. Компанії також мають намір поширити партнерство на багатошарові керамічні конденсатори. Ці компоненти допомагають забезпечувати стабільне електроживлення процесорів для систем штучного інтелекту.

Генеральний директор Samsung Electro-Mechanics Чан Док Хьон заявив, що поєднання технологій мікровиробництва підкладок і надійних керамічних конденсаторів дасть змогу своєчасно постачати платформи Nvidia на світовий ринок із високими показниками продуктивності та якості.

Читай нас у