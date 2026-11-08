Nvidia розслідує стосунки Дженсена Хуанга з керівницею Megaspeed — The Verge

Nvidia оголосила про незалежне розслідування щодо свого засновника і генерального директора Дженсена Хуанга після повідомлень про його близькі стосунки з керівницею компанії Megaspeed Еліс Хуанг. Про це повідомляє The Verge.

Перевірку контролюватимуть незалежні директори

Рада директорів Nvidia повідомила, що створила комітет незалежних директорів. За сприяння зовнішніх незалежних юристів він контролюватиме розслідування.

У компанії заявили, що перевірку розпочали після нещодавніх повідомлень про те, що Хуанг став ціллю операції іноземної розвідки. За даними, на які посилається The Verge, Еліс Хуанг нібито завербувало Міністерство державної безпеки Китаю для шпигунства за Nvidia.

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Компанія не вбачає ознак компрометації секретів

Рада директорів Nvidia зазначила, що пріоритетом є національна та економічна безпека США, а також інтереси компанії та її акціонерів. Водночас у Nvidia заявили, що не мають підстав вважати, ніби національна безпека або секрети компанії були скомпрометовані.

Перевірка охопить усю доступну інформацію. Дженсен Хуанг підтримав розслідування та пообіцяв співпрацювати, а рада директорів висловила довіру до нього і його управлінської команди.

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