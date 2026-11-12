Nvidia скликає працівників 18 листопада після відставки CEO Хуанга — Fortune

Nvidia запланувала загальні збори працівників на 18 листопада — через шість днів після оголошення про негайну відставку колишнього CEO Дженсена Хуанга. Тимчасовою генеральною директоркою компанія призначила фінансову директорку Колетт Кресс, повідомляє Fortune.

Зустріч після квартального звіту

У зверненні до персоналу керівництво Nvidia повідомило, що працівники дізнаються більше про майбутнє компанії найближчими днями. Загальна зустріч має відбутися 18 листопада о 9:00 за тихоокеанським часом.

Зібрання заплановане на наступний день після публікації Nvidia результатів за третій квартал. Отже, Волл-стріт почує нове керівництво компанії раніше, ніж працівники матимуть можливість поставити запитання на загальному форумі.

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Кресс працює в Nvidia з 2013 року, а до цього обіймала керівні фінансові посади в Cisco та Microsoft. За даними Fortune, ринкова вартість Nvidia на піку перевищувала 5 трлн доларів, а згодом опустилася нижче 4 трлн доларів.

Оцінки фахівців із комунікацій

Засновниця Pace Public Relations Енні Скрантон вважає, що шість днів є надто довгим терміном очікування для працівників у такій ситуації. На її думку, Кресс варто було провести зустріч уже в понеділок, навіть без остаточних відповідей на всі запитання.

Засновниця ACA PR Емі Катбертсон також підтримала ідею оперативнішого живого брифінгу, під час якого персонал зміг би поставити запитання. Водночас засновник EUSA PR Йоган Конст назвав шестиденний термін для загальної зустрічі прийнятним, але наголосив, що працівникам варто надати можливість поставити перші запитання значно раніше.

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