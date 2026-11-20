Nvidia після падіння котирувань поступилася материнській компанії Google — Alphabet — за ринковою вартістю та стала четвертою найдорожчою компанією США. Акції виробника чипів знижувалися на 3%, а ринкова капіталізація компанії становила близько $3,4 трлн.

Сьомий тиждень падіння

Папери Nvidia прямували до сьомого поспіль тижня зниження — це найдовша серія втрат компанії з 2008 року. Як повідомляє Channel NewsAsia, спад відбувся через кілька днів після першого фінансового звіту Nvidia після відставки її співзасновника Дженсена Хуанга. Звіт не зняв занепокоєння інвесторів щодо керівництва компанії та стійкості витрат на штучний інтелект.

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Новий порядок серед технологічних компаній

За даними LSEG, Apple з ринковою вартістю $5,08 трлн залишалася найдорожчою компанією США. Друге місце посідала Microsoft із капіталізацією $3,72 трлн, а Alphabet вийшла на третю позицію з оцінкою $3,44 трлн. Зміна позицій Nvidia відображає переорієнтацію інвесторів у секторі ШІ на компанії, які поєднують значні інвестиції в технології штучного інтелекту зі сталими доходами від хмарних сервісів і програмного забезпечення.

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