Nvidia та KAIST планують оприлюднити 1 млн корейськомовних зразків для ШІ — Korea Herald

У Південній Кореї компанія Nvidia та Корейський передовий інститут науки і технологій (KAIST) планують у 2027 році оприлюднити щонайменше 1 мільйон корейськомовних зразків даних для навчання систем штучного інтелекту. Ініціатива має допомогти подолати нестачу якісних даних, яка, за оцінкою дослідників, обмежує конкурентоспроможність південнокорейських моделей ШІ, повідомляє Korea Herald.

Керівник спільної лабораторії Nvidia-KAIST Кім Хьон У заявив, що мета проєкту — створити щонайменше мільйон корейськомовних зразків даних і зробити їх публічно доступними для навчання. Точної дати публікації поки не встановили.

Акцент на якості даних

Лабораторія не планує розробляти ще одну базову модель ШІ, натомість зосередиться на створенні якісніших корейськомовних наборів даних і вдосконаленні методів навчання на їхній основі. За словами Кіма, наявні корейськомовні масиви для оцінювання моделей не компенсують дефіциту високоякісних матеріалів для навчання порівняно з англійською та китайською мовами.

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Він зазначив, що чинні масиви часто ґрунтуються на перекладених текстах, а згенерований ШІ корейськомовний контент може містити неприродні вислови. Лабораторія розроблятиме методи створення реалістичних документів з обмеженої інформації, а потім перевірятиме їх на точність, різноманітність і дублювання. Кім наголосив, що початкового мільйона зразків буде недостатньо, аби повністю усунути мовний розрив.

П'ятирічна співпраця

Спільна лабораторія працює при Вищій школі штучного інтелекту імені Кіма Чечхуля KAIST у Сеулі. Її створення Nvidia та KAIST оголосили в липні як першу в Азії спільну лабораторію Nvidia з університетом. П'ятирічна співпраця оцінюється у 300 мільйонів доларів і присвячена корейськомовному ШІ та галузевим застосуванням.

Із цієї суми 250 мільйонів доларів надійдуть у вигляді обчислювальних ресурсів, які протягом п'яти років надаватимуть корейські хмарні партнери Nvidia. Програма також щороку підтримуватиме щонайменше десять дослідників KAIST, зокрема через можливості стажування в Nvidia. Після створення бази корейськомовних даних лабораторія планує перейти до галузевих наборів даних і агентного ШІ, здатного виконувати складні завдання з обмеженим втручанням людини.

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