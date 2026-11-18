Nvidia повідомила, що її квартальні продажі подвоїлися порівняно з аналогічним періодом попереднього року та вперше перевищили $100 млрд. Після оприлюднення результатів акції виробника чипів зросли під час позабіржових торгів.

Заява тимчасової керівниці

Тимчасова генеральна директорка Nvidia Коллетт Кресс заявила, що швидке зростання компанії триває попри відставку її засновника Дженсена Хуанга. У перших публічних коментарях після його виходу вона сказала, що дорожня карта Nvidia виконується за планом, а амбіції компанії «ніколи не були більшими».

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Про фінансові результати та заяву Кресс повідомляє BBC News. Nvidia є виробником чипів, а Хуанг був однією з найбільш упізнаваних постатей у сфері штучного інтелекту.

Пропозиція повернутися

Раніше у вівторок Хуанг заявив, що для нього було б честю знову очолити Nvidia. За повідомленням BBC, він залишив посаду після повідомлень про два ймовірні позашлюбні зв’язки, один із яких нібито був з особою, яка могла бути шпигуном Китаю. Як зазначає BBC, рада директорів компанії не виявила зацікавленості в його поверненні.

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