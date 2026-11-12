Nvidia залучила фірму для пошуку заміни CEO Хуанга — The Japan Times

Рада директорів Nvidia залучила зовнішню фірму для пошуку потенційних кандидатів на заміну генеральному директору Дженсену Хуангу. Також директори розглядають призначення тимчасового керівника на час пошуку постійного CEO, повідомляє The Japan Times з посиланням на обізнану з ситуацією людину.

Рада обговорює майбутнє Хуанга

За словами співрозмовників видання, рада директорів у середу обговорювала подальшу долю Хуанга. Раніше The Wall Street Journal із посиланням на неназваних поінформованих людей писала, що рада готувалася усунути засновника компанії з посади. Nvidia оперативно не відповіла на запит про коментар.

Криза навколо наступника керівника посилилася після того, як Хуанг визнав позашлюбні стосунки з Еліс Хуанг — топменеджеркою з напряму дата-центрів у компанії, що є одним із найбільших клієнтів Nvidia у Південно-Східній Азії. The New York Times повідомляла, що Еліс Хуанг підозрювали у роботі на користь уряду Китаю.

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Повідомлення про стосунки та реакція ринку

Пізніше The New York Times, посилаючись на людей, які працювали в Nvidia, повідомила також про стосунки Дженсена Хуанга з віцепрезиденткою Nvidia у сфері охорони здоров’я Кімберлі Пауелл. Пауелл не надала оперативного коментаря на відповідний запит.

Рада директорів має вирішити, чи усувати з посади засновника та єдиного керівника, якого Nvidia мала за всю історію. Збереження Хуанга на посаді, за оцінкою матеріалу, може посилити увагу законодавців, інвесторів, клієнтів і працівників до його зв’язків з Еліс Хуанг та можливих ризиків для комерційних таємниць Nvidia.

Після появи повідомлень у середу акції Nvidia втратили 8% під час позабіржових торгів. Еліс Хуанг була керівницею в сінгапурській Megaspeed International, створеній на базі китайського ігрового підприємства. Повідомлялося, що компанія протягом кількох місяців перебуває під розслідуванням у США через можливу контрабанду чипів. Megaspeed і Nvidia заперечували порушення, а Пекін відкидав твердження, що Еліс Хуанг шпигувала за Дженсеном Хуангом.

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