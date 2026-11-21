Nvidia підтвердила, що залучила рекрутингову фірму для пошуку наступника засновника й колишнього генерального директора Дженсена Хуанга. Компанія розглядатиме кандидатів як усередині Nvidia, так і поза нею, повідомляє Fortune. Це була перша конференція компанії щодо фінансових результатів після відставки Хуанга.

Завдання для наступника

Новий керівник успадкує одну з найдорожчих за ринковою вартістю компаній світу та одного з рушіїв буму штучного інтелекту. Nvidia має високі очікування, стикається зі зростанням конкуренції та геополітичними викликами.

Професор менеджменту Школи бізнесу Теппера Університету Карнегі-Меллона Роберт Келлі зазначив, що наступникові знакового засновника не варто намагатися його перевершити. На його думку, новий очільник має перенести фокус на те, що він здатен зробити для бізнесу.

За даними Fortune, Хуанга підтримують багато давніх працівників Nvidia, а частина з них незадоволена його відставкою. У компанії також працюють троє його родичів: діти Спенсер і Медісон, а також зять Ніко Капрез, який обіймає посаду віцепрезидента з розвитку глобальної інфраструктури ШІ.

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Досвід зміни засновників

За аналізом консалтингової компанії Spencer Stuart за 2024 рік, засновники на посаді CEO працювали в середньому 21 рік перед відходом — майже втричі довше за середній термін роботи керівників компаній з індексу S&P 500, який становив 7,4 року. Після відходу з посади CEO 45% засновників залишалися головами рад директорів, тоді як серед керівників, які не були засновниками, цей показник становив 33%.

Дослідження також показало, що 21% гендиректорів, які змінили засновників у 2015–2022 роках, залишили посаду протягом двох років. Для всіх новопризначених CEO компаній індексу S&P 1500 за цей період частка таких ранніх відходів становила 16%.

Водночас у джерелі наведено й успішні приклади. Браян Ніккол після призначення CEO Chipotle Mexican Grill у 2018 році замість засновника Стіва Елза допоміг мережі вийти з кризи, пов’язаної з безпечністю харчових продуктів, а її виторг за цей період подвоївся. Сундар Пічаї, який у 2015 році змінив засновника Google Ларрі Пейджа на посаді CEO, надалі керував компанією в період значного зростання доходів.

Хуангу належить 3,6% акцій Nvidia. У компанії немає акцій із посиленим правом голосу, тому його частка голосів відповідає цьому пакету. Рада директорів Nvidia фактично виключила можливість його повернення на посаду керівника, хоча, за даними Fortune, публічно лунали заклики повернути Хуанга.

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