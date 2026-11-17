Nvidia оголосила про збільшення дозволу на викуп власних акцій на $150 млрд та відзвітувала про результати третього кварталу, що перевершили прогнози Волл-стріт, повідомляє CoinDesk.

Результати третього кварталу

Прибуток Nvidia на одну акцію становив $2,68 проти прогнозу аналітиків на рівні $2,47. Виторг компанії досяг $115,8 млрд, тоді як ринок очікував $108,8 млрд.

Виторг підрозділу центрів обробки даних становив $107,6 млрд. Аналітики прогнозували для цього напряму $101,9 млрд.

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Прогноз і торги

На четвертий квартал Nvidia спрогнозувала виторг у межах від $127,4 млрд до $132,6 млрд. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав $125,3 млрд.

Після оприлюднення звіту акції Nvidia в позабіржових торгах зросли на 2,4%. CoinDesk також зазначає, що це перші оприлюднені результати компанії після відставки її генерального директора Дженсена Хуанга.

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