Nvidia звітує після відставки засновника Дженсена Хуанга — CNBC

У США компанія Nvidia у вівторок має оприлюднити квартальний фінансовий звіт — перший після раптової відставки її засновника Дженсена Хуанга. Тимчасова генеральна директорка Коллетт Кресс відповідатиме на запитання інвесторів щодо продажів чипів до Китаю, співпраці з neocloud-компаніями та подальшої стратегії виробника ШІ-інфраструктури, повідомляє CNBC.

Кресс працює фінансовою директоркою Nvidia з 2013 року. Рада директорів призначила її тимчасовою CEO на період пошуку наступника Хуанга. За даними LSEG, аналітики очікують зростання квартальної виручки Nvidia на 91% — до 109,1 млрд доларів, а прибуток на акцію прогнозують на рівні 2,47 долара.

Прогнози та реакція ринку

Раніше Кресс і Хуанг прогнозували приблизно 70% зростання виручки у 2028 фінансовому році. Кресс на попередній телефонній конференції назвала такий прогноз обмеженим можливостями постачання. Акції Nvidia падають шостий тиждень поспіль — це найдовша серія зниження з 2012 року. За цей період ринкова капіталізація компанії зменшилася на 1,7 трлн доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після новин про відставку Хуанга аналітики Morgan Stanley приблизно на 10% знизили оцінки продажів Nvidia для дата-центрів у 2027 і 2028 роках. У своєму останньому звіті Nvidia також повідомляла про зобов’язання щодо постачань і виробничих потужностей на 92 млрд доларів до кінця поточного фінансового року, на 87 млрд — у фінансовому році, що завершиться у січні 2028 року, і на 88 млрд — у році, що завершиться у січні 2029 року.

Китайські продажі та перевірки

Додаткову увагу під час звіту можуть приділити продажам до Китаю та перевіркам у Вашингтоні. The New York Times у жовтні повідомила, що американські розвідувальні органи стежили за Аліс Хуанг, близькою до колишнього CEO Nvidia, вважаючи її можливою агенткою китайської розвідки. Видання також писало, що вона нібито допомагала контрабандно постачати преміальні чипи Nvidia до Китаю в обхід експортного контролю США.

Nvidia заперечує будь-яке перенаправлення своєї продукції та заявляє, що не має доказів такої діяльності. Представник Megaspeed International повідомив CNBC, що компанія проводить ретельне внутрішнє розслідування, а Аліс Хуанг залишила її у 2025 році. Сенатор Рон Вайден і член Палати представників Річард Ніл вивчають рішення адміністрації США щодо дозволів на продаж чипів Nvidia китайським компаніям.

Читай нас у