NYT: Моссад нібито викрав і вбив генерала Асгарі — Jerusalem Post

У Туреччині ізраїльська розвідка Моссад нібито викрала колишнього заступника міністра оборони Ірану Алі Резу Асгарі, тижнями допитувала його про зникнення ізраїльського військового штурмана Рона Арада, а згодом убила. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times, про яке повідомляє Jerusalem Post.

Розслідування ґрунтується на інтерв’ю з десятками ізраїльських, іранських та американських посадовців, а також людей, причетних до пошуків Арада. Один із трьох колишніх високопосадовців США, які розповіли NYT про операцію, стверджував, що Асгарі допитували на борту судна, а його тіло скинули в Чорне море.

За словами дружини Асгарі, він зник із готелю у Стамбулі в грудні 2006 року. Асгарі був генералом сил «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції, підтримував контакти з керівниками «Хезболли» та прибув до Лівану невдовзі після зникнення Арада. Ізраїль упродовж багатьох років заперечував причетність до зникнення Асгарі. Водночас, за словами колишнього американського посадовця, під час подальших переговорів із США ізраїльські представники повідомили американській делегації, що Асгарі мертвий.

Операція в Дамаску

Також NYT описала викрадення у вересні 2021 року іранського генерала Абдулли Сабері. Іранські посадовці, близькі до Сабері, та сирійське джерело, яке переглядало відео викрадення, заявили, що ізраїльські оперативники, переодягнені вантажниками, пройшли блокпости у дипломатичному кварталі Дамаска.

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За їхніми твердженнями, агенти схопили Сабері під час ранкової пробіжки, одурманили його, накрили голову коробкою з-під холодильника та вивезли у білому комерційному фургоні. Іранські джерела заявили, що його допитували в Ізраїлі винятково про Рона Арада, а після тривалого допиту залишили на вулиці Йоганнесбурга в ПАР. Згодом Сабері заявляв про катування.

Пошуки Рона Арада

Колишній директор Моссаду Давід Барнеа на той час заявляв, що санкціонував операцію для отримання інформації про Арада, назвавши її сміливою, але безуспішною. Після цього Моссад зосередив пошуки на селі Набі-Шит на сході Лівану.

За даними NYT, оцінки ізраїльських спецслужб згодом змінилися. Перевірка 2006 року дійшла висновку, що дані про можливе перевезення Арада до Ірану ґрунтувалися на ненадійній інформації або помилках аналізу. Інша перевірка 2016 року встановила, що Арад, імовірно, загинув у 1988 році в районі Набі-Шит. У березні 2026 року ізраїльські військові відкрили могилу на сільському цвинтарі під час пошуку його останків, однак результатів це не дало.

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