NYT: Трампа двічі інформували про зв’язок Хуанга з імовірною шпигункою — Tagesschau

Президента США Дональда Трампа щонайменше двічі інформували про ймовірний зв’язок очільника Nvidia Дженсена Хуанга з жінкою, яку американські спецслужби вважають можливою китайською шпигункою, повідомляє Tagesschau з посиланням на The New York Times. Сам Трамп заперечив, що був поінформований про цю справу.

Інформація від Рубіо

За даними The New York Times, востаннє Трамп отримав відповідну інформацію у травні від державного секретаря і радника з національної безпеки Марко Рубіо. Президент у понеділок заявив, що нічого про це не чув, хоча інші люди, за його словами, чули. Він також сказав, що Хуанг заперечує ці твердження.

Історія спричинила вимоги щодо роз’яснень у Конгресі США. Демократ Сет Моултон у коментарі CNN заявив, що має запитання щодо того, чому після розмови з Рубіо Трамп, за його словами, не вжив жодних дій у сфері національної безпеки. Конгресмен припустив, що на це могли вплинути особисті статки президента або його операції з акціями, наголосивши, що причини необхідно з’ясувати.

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Зв’язки Nvidia з адміністрацією

Tagesschau зазначає, що Хуанг мав тісні відносини з Трампом, а Nvidia отримувала вигоду від рішень його адміністрації. Журналіст CNN Філ Маттінґлі зіставив публічно відомі зустрічі двох чоловіків із рішеннями влади та вказав на часовий зв’язок між такими контактами й кроками, важливими для бізнесу компанії.

Адміністрація Джо Байдена істотно обмежила експорт високопродуктивних чипів до Китаю. Викладач Єльської школи менеджменту Гаутан Мукунда заявив Bloomberg, що Nvidia, на його думку, використовувала лобістські можливості та вплив на адміністрацію Трампа, зокрема пожертву 25 млн доларів на бальний зал Трампа, щоб домогтися незастосування законів про експортний контроль.

За волею Трампа уряд США понад рік отримує щонайменше 15% доходів від продажу до Китаю певного чипа Nvidia. Президент також володіє акціями компанії: цього року для нього п’ять разів купували цінні папери Nvidia на суми від щонайменше 100 тис. до 5 млн доларів. Деякі республіканці також вимагають роз’яснень, а двоє сенаторів-демократів вимагали від адміністрації зберегти документи для можливих перевірок.

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