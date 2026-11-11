NYT: у контрактах NewJeans з ADOR не було частини гарантій для неповнолітніх — NME

У Південній Кореї контракти учасниць K-pop-гурту NewJeans з лейблом ADOR, за даними The New York Times, не містили частини гарантій для неповнолітніх виконавців, передбачених урядовим шаблоном. З посиланням на публікацію The New York Times про це повідомляє NME.

Учасниці NewJeans підписали угоди у віці від 14 до 17 років. За інформацією видання, документи забороняли їм вступати в неналежні романтичні стосунки та демонструвати нещире ставлення.

Гарантії для неповнолітніх

Як повідомила The New York Times, у контрактах не було положення з державного шаблону, яке забороняє лейблу вимагати від неповнолітнього артиста надмірного оголення або надто сексуалізованого самовираження. Також у документах нібито були відсутні гарантії базових прав неповнолітніх артистів, зокрема права на фізичне й психічне здоров’я, освіту, права особистості, сон, відпочинок і свободу вибору.

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Представники HYBE заявили The New York Times, що компанія послідовно дотримується законів про захист дітей і забезпечує безпечні умови для артистів, які уклали з нею контракти. У HYBE також наголосили, що їхні угоди є законними та мають захищати безпеку і добробут виконавців. Компанія додала, що не рекомендує косметичні операції чи процедури всупереч бажанню людини.

Контракт до 2029 року

За даними The New York Times, учасниці гурту мають контракт до 2029 року. Після завершення його строку лейбл, за умовами угоди, зможе й надалі використовувати та ліцензувати їхні образи. Співачки отримуватимуть виплати, однак не зможуть контролювати використання своїх облич і голосів, зокрема для голосових клонів або чатботів, створених за допомогою штучного інтелекту.

У жовтні 2025 року Центральний районний суд Сеула відхилив апеляцію NewJeans щодо припинення контракту з ADOR для самостійної діяльності. Після цього учасниці мають ексклюзивно співпрацювати з ADOR до 2029 року.

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