О Се Хі здобула срібло ЧС і забезпечила Кореї квоту на Олімпіаду — Korea Herald

Південнокорейська стрільчиня О Се Хі виборола срібну медаль чемпіонату світу Міжнародної федерації спортивної стрільби 2026 року в Досі, Катар. Друге місце у вправі зі стрільби з гвинтівки на 50 метрів у трьох положеннях також принесло Південній Кореї квоту на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, повідомляє Korea Herald.

Розв'язка фіналу

У фіналі на стрільбищі Лусаїл О Се Хі набрала 357,7 бала. Золоту медаль здобула представниця Сербії Александра Стоядинович із результатом 358,4 бала, а японка Місакі Нобата стала бронзовою призеркою, набравши 348,2 бала.

Перед останнім пострілом кореянка мала перевагу 0,6 бала над Стоядинович і набрала 349,0 бала. Для перемоги їй було потрібно набрати щонайменше 9,5 бала, однак її останній постріл оцінили у 8,7 бала. У підсумку вона поступилася сербській спортсменці 0,7 бала.

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«Я надто довго прицілювалася, бо нервувала», — сказала О Се Хі, коментуючи останній постріл. Водночас спортсменка заявила, що рада здобути срібло на важливому турнірі, де розігрували олімпійські квоти.

Квота для Південної Кореї

О Се Хі вийшла до фіналу з четвертого місця кваліфікації, набравши 591 бал, зокрема 32 внутрішні десятки. Її співвітчизниця Лім Ха На також пробилася до фіналу після результату 591 бал і 29 внутрішніх десяток у кваліфікації, але посіла шосте місце з 314,4 бала.

На чемпіонаті світу олімпійські квоти отримують країни спортсменів, які посіли перші три місця в індивідуальних дисциплінах. Водночас стрільці, які забезпечили такі квоти, ще мають пройти національний відбір, щоб потрапити до складу збірної на Ігри в Лос-Анджелесі. О Се Хі стала другою представницею Південної Кореї на цьому чемпіонаті, яка забезпечила країні квоту: раніше Бан Хьо Джин перемогла у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

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