До Гази через прикордонний перехід Рафах прибув конвой із 10 вантажівок з ОАЕ, який доставив намети для прихистку до 50 тисяч палестинців. Про це The National повідомляє з посиланням на державне інформаційне агентство Wam.

Допомога перед зимою

Намети надіслав Фонд глобальних ініціатив Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума. Допомогу призначено для людей, які зустрічають зиму в Газі.

Минулого тижня шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, віцепрезидент ОАЕ та правитель Дубая, розпорядився відправити намети у співпраці з гуманітарною кампанією Gallant Knight 3, започаткованою у 2023 році.

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Попередні вантажі

У межах кампанії Gallant Knight 3 до Гази повітряним, наземним і морським шляхами доставили понад 136 тисяч тонн допомоги вартістю 4,16 млрд доларів.

Також у вівторок ОАЕ доставили до Гази 216 тонн зимової допомоги, зокрема одяг, намети, речі першої потреби та продовольство. Вантаж перевезли трьома конвоями з 35 вантажівок, які прибули з Єгипту через Рафах.

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