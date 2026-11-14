ОАЕ і Мозамбік підписали меморандуми щодо енергетики й туризму — The National

Президент ОАЕ шейх Мухаммед в Абу-Дабі прийняв президента Мозамбіку Даніела Шапу. Під час робочого візиту сторони підписали меморандуми про співпрацю в енергетиці та туризмі.

Переговори про економічне партнерство

Документи підписали державний міністр ОАЕ шейх Шахбут бін Нахаян і міністр економіки Мозамбіку Базіліу Зефаніаш Мухате, повідомляє The National.

Президенти також обговорили двосторонні відносини у сферах інвестицій, відновлюваної енергетики, продовольчої безпеки та сільського господарства. Однією з головних тем стали переговори щодо Угоди про всеосяжне економічне партнерство між двома державами.

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Шейх Мухаммед і Шапу висловили сподівання, що майбутня угода поглибить економічні зв’язки між державним і приватним секторами ОАЕ та Мозамбіку.

Співпраця з Африкою та водна конференція

Президент ОАЕ назвав торговельні та інвестиційні партнерства з країнами Африки стратегічним пріоритетом Еміратів. Він також висловив надію на розширення й диверсифікацію двосторонніх зв’язків із Мозамбіком.

Окремо сторони обговорили Конференцію ООН з водних ресурсів, яку ОАЕ прийматимуть у грудні. Президенти розглянули значення цієї події для міжнародної роботи над подоланням водних проблем і пошуком сталих рішень для майбутніх поколінь.

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